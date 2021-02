Michel HERAULT

Initialement travailleur social et formateur puis directeur de service d'insertion par l'activité économique, je me suis ensuite orienté dans l'activité artisanale de construction de bateaux. Il me reste un goût certain pour la transmission de mes savoirs et savoir-faire.

J'ai plusieurs passions dans la vie, et me suis toujours débrouillé...pour faire coïncider ces passions et mes activités professionnelles !



Si je suis à la fois éducateur, charpentier de marine, animateur en développement de projets, un fil rouge relie ces activités apparemment différentes, voire disparates : ce fil, c'est la transmission des savoirs et des savoirs faire, et surtout les méthodes de cette transmission.



Désormais mon activité professionnelle est axée sur le conseil et l'aide à la création d'entreprise et d'activité professionnelle indépendante, ainsi qu'à tout ce qu'il est convenu d'appeler le développement personnel.



Je continue d'apprendre ! je me forme actuellement à l'utilisation de la vidéo dans les blogs et les sites internet.



Vous pouvez prendre contact avec moi si vous êtes intéressé par :

- gagner de l'argent sur l'internet

- développer une activité économique au Cameroun

- Réussir dans vos études, vos examens

et dans le domaine des loisirs et de la culture : tout savoir sur le patrimoine maritime méditerranéen !



Mes compétences :

Pédagogie