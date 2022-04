Jean-Michel ERAULT

Crédit Manager expérimenté, mon objectif est de coordonner et optimiser la gestion du BFR ainsi que les processus administratifs et commerciaux liés à l’amélioration du cash.



Mes savoirs–faire :



➢ Manager des équipes

➢ Organiser un service crédit recouvrement, un service client

➢ Optimiser le BFR, les postes clients, fournisseurs, stocks en fonction des besoins de trésorerie

➢ Négocier et suivre les contrats d’affacturage et d’assurance crédit

➢ Mettre en place des outils financiers: ERP ou autres

➢ Optimiser les flux d’informations financières (dématérialisation des documents)

➢ Mettre en place un programme de financement des ventes

➢ Négocier et assurer le suivi avec les différents partenaires (banque, assurance, prestataires informatiques, renseignement commercial et financier)



- Ouvrage publié en 2009 chez Vuibert (Collection Lire et Agir) : « Optimiser sa Trésorerie par le Crédit Client «

- Publication eBook "Cash Booster", en 2014 aux éditions Librinova



J'interviens lors de formations MBA et entrepreneuriales sur les aspects de financements du BFR et des risques financiers liés à l'encaissement effectif du chiffre d'affaire.



Mes compétences :

Recouvrement

Affacturage

Facturation

Recouvrement de créances

BFR

Assurance crédit

Leasing

Médias

Recouvrement amiable

Credit management

Analyse financière

Cash management