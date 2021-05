Michel JOUGLET

AVEZ-VOUS ENVIE d' ALLER MIEUX ?

Depuis plus de 20 ans, praticien en thérapies énergétiques, je pratique le reiki, et la thérapie psycho-émotionnelle .. je suis également équipé du matériel médical Vita-Life°, une thérapie physiologique et régulatrice des fonctions du corps: ""soutenir la santé - aider la guérison""

Prenez rendez-vous pour un essai gratuit de la thérapie R-System de Vita-Life : une seule séance peut vous soulager de vos douleurs, même anciennes !

Présentations-conférences sur la thérapie par les champs magnétiques pulsés (CMP) ou stimulation par résonance magnétique (SRM) de Vita-Life° : renseignements tel: 0351 400 654 - 06 14 82 71 90

La thérapie R-System de Vita-Life° est bonne pour tous à tous les âges, sans aucune contre-indication.. Je me déplace aussi dans toute la région Champagne-Ardenne- et région Parisienne-Est pour les personnes ne pouvant se déplacer ! .

Depuis quelques années je me suis intéressé aux propriétés de l'eau alcaline ionisée hydrogène moléculaire - cette eau vient très bien compléter la thérapie par les champs magnétiques pulsés et aide beaucoup de personnes malades à recouvrer une bonne santé et aux autres à conserver un bon capital santé .

sites : (https://vita-life.com/#m.jouglet)

(https://aqualifesystem.cabanova.com).

renseignez-vous maintenant

Mes compétences :

Reiki

Psycho-énergétique