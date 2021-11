Michel Marc GELI

Entreprenant , dynamique ,et enthousiaste.

Bon sens commercial

Bonne expression orale et écrite

Capacité de synthèse et de planifications des activités

Bonne capacité à donner du sens à l'action, à mobiliser et a faire adhérer

Mettre en synergie les différents dispositifs existants afin de constituer un réseau de personnes ressources

Être une force de proposition en respectant l'intérêt général dans l'élaboration

Excellent relationnel, sens du contact et prise de responsabilité

Connaissance multisectorielle dans le domaine de l'institutionnel, l'éducation , la vente ,la gestion des stocks,la négociation,la finance, la gestion des risques.

Rigueur, réactivité

Disponibilité, polyvalence,réactivité



De formation économique et sociale , j'ai étudié à l Université Toulouse 1 de sciences sociales ou j ai obtenu ma Maitrise en Administration économique et sociale

-mention commerce et affaires internationales

ainsi qu une formation en administration gestion des entreprises



Mes compétences :

Alimentaire

Bio

Commercial

Communication

Conseil

Écologie

Economie

Fitness

Marketing

Ressources humaines

Sport

Trading

Gestion

Réseau