Michel MONIER

Plus de 10 ans dexpérience commerciale et marketing dans le secteur des licences avec une vision 360° : ayants droit, agents, licenciés

Planification et mise en oeuvre de stratégies de marques : extensions de marques et programmes de licences

Développement du business : identification, sélection et prospection de partenaires, négociation et gestion des contrats

Management et coordination déquipes (jusquà 8 personnes en direct), dagents de licences et de distributeurs

Expérience significative dans les catégories : sport, textile, jeux & jouets, édition, beauté, électronique grand public, alimentaire, promotions

Excellente connaissance des réseaux de distribution (Retail et E-tail) en France et à linternational et du fonctionnement de points de vente

P&L, définition et gestion des budgets, parfaite maîtrise des contrats de licence

Expérience dans le développement de produits sous licence : charte graphique, conception de collections, élaboration de gammes

Un solide réseau de contacts actif dans lindustrie des licences en France, en Espagne et également à linternational

Expérience internationale et trilingue français / anglais / espagnol, flexible pour des déplacements en fonction des besoins de lactivité



Mes compétences :

Licensing

Sales

Marketing

Entertainment

International

Retail

Promotion

Business Analysis

Business development

Brand management

Marketing stratégique

Négociation contrats

Négociation

Planification stratégique

Gestion de contrats

Brand strategy

Ecoute

Persuasion

Marketing produit

Cosmétique

Relations clients

Produits de grande consommation

Business strategy

Electronique

Partenariats stratégiques

Dynamique

Autonomie professionnelle

Empathie

Key account management

Gestion

Créativité

Adaptabilité

Réactivité

Analyse stratégique

Synthèse

Gestion budgétaire

Traduction anglais français

Gestion des ressources humaines

Traduction espagnol français

Français Langue Etrangère

Distribution

Entreprenariat

Rigueur