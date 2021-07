Michel NOMICHIT

Manager d’équipe de 20 personnes réparties entre la France et l’international. J'ai été en charge successivement de d'une équipe infrastructure, puis des processus ITIL (Changement, Incident, problème et capacity management), avec une forte orientation client.



Possédant un forte expérience en gestion de projet, notamment en déploiement d’infrastructures informatiques (serveurs et stockage) en France et à l’international (USA, Singapour, Japon, Allemagne, Italie, Autriche, République Tchèque et Hongrie), j’ai eu en charge la rédaction des appels d’offres en anglais avec encadrement des intervenants internes et externes français et étrangers dans le respect du planning et du budget alloué (budget projet maximal géré de 15 M€).



Fort de solides compétences en architecture notamment dans les infrastructure Unix et stockage. J’ai été en charge de la rédaction et de la coordination d’appels d’offres (RFI et RFP) à travers l’Europe.



Mes compétences :

EMC CX4