Michel RAGUSA

Juriste d'Affaires, Compliance Officer et Manager, je travaille depuis 11 ans au sein du Groupe pharmaceutique Aguettant.



J'exerce notamment mes compétences en droit des contrats, droit de la propriété intellectuelle, droit des sociétés ou encore en Éthique et Compliance notamment dans un contexte international et gère également le précontentieux et contentieux.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des contrats

Droit des sociétés

Contentieux

Droit de la santé

Éthique

Compliance