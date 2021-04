Michel RIVAL

Entrepreneur du conseil. Consultant en management qualité de vie au travail. Conseils en développement des compétences





Consultant en Ressources Humaines spécialisé dans :

- La qualité de vie au travail, le bien être

- L'accompagnement des entreprises dans l'optimisation de leurs ressources

humaines, notamment dans le recrutement, le management de salariés en

situation de handicap ou en projet de reconversion.

- Le management des compétences.





Dirigeant d'une société de portage salarial, suivi de 80 salariés. J'accompagne, je conseille, je vous aide à construire votre projet professionnel et d'entreprise. Fort d'une expérience en ingénierie pédagogique et commerciale, je contribue à la matérialisation de votre offre commerciale, ainsi qu'à votre identité professionnelle pour devenir consultant et/ou formateur. Vous souhaitez plus de renseignements, contactez moi au 0662756297 ou par mail à: m.rival@realconseil.com. Je recherche régulièrement des profils afin de mieux répondre aux sollicitations qui me sont demandées.