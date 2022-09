Michel ROUX

De formation marketing et communication multimédia, je me suis orienté vers le numérique suite à une première expérience web aux Etats-Unis en 98. Différentes fonctions au sein d'agences "digitales" (contenus, ssii, multimédia...) puis au sein d'une maîtrise d'ouvrage (musées, châteaux et archéologie du département de Loire-Atlantique) m'ont amené à bâtir une expérience à la fois technique, design, direction de projet, administrative et commerciale.

Le monde des musées et du patrimoine représente un secteur particulièrement inspirant, aux contenus au fort potentiel, à la vive audace scénographique et au réseau très effervescent ! C'est pourquoi j'ai orienté ma carrière vers ces domaines spécifiques, qui offrent une capacité d'innovation forte, à la croisée des usages, des technologies, des scénarios (scenarii...) et des scénographies.

L'humain au cœur du dispositif numérique, telle est ma ligne directrice !



Mes compétences :

Conception

Muséographie