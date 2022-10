Michel SPORENO

ESTP 1982 SECTION TP. Maître d'oeuvre depuis 2006 et spécialisé dans les réglementations thermiques et les études sur les data center , je suis disponible pour étudier tout projet relatif à la transition énergétique et donc relatif pour les économies d'économies d'énergie.

Après deux années de suivi normatif à la FFB en 2007 et 2011 pour les deux RT , je me positionne comme un économiste de la thermie et pour une optimisation des couts des projets dans tous les domaines.



Bonne réception.





