Michel TARTERET, diplômé d’un Master II de Droit Public obtenu à la Faculté de Droit de Montpellier, est avocat à la Cour.



Il a exercé ses fonctions d’avocat au sein d’un grand cabinet spécialisé dans le droit public et le droit de la construction, ce qui lui a permis de développer une compétence particulière et reconnue dans ces deux domaines d’activité, notamment auprès de grands groupes leader dans le secteur du BTP et de Collectivités Territoriales.



Aujourd’hui, Michel TARTERET intervient tant en conseil, qu’en contentieux sur tout le territoire national, auprès d’une clientèle composée de sociétés de promotion immobilières et du BTP, de Collectivités Territoriales, de compagnies d’assurances et de particuliers dans les domaines touchant au droit public, au droit de la construction et au droit immobilier plus généralement.



Le Cabinet possède des clients dans toute la France et intervient plus particulièrement dans la Région de Basse Normandie (Caen, Lisieux, Deauville, Cherbourg Alençon) et en Région Haute Normandie (Le Havre, Rouen Evreux).



La politique du cabinet est d’accompagner ses clients dans toutes les démarches nécessaires à l’accomplissement de leurs projets ou de trouver la solution la plus adaptée aux problèmes ou aux difficultés qu’ils rencontrent.



L’objectif du cabinet est de satisfaire et répondre aux attentes de ses clients en dispensant des prestations parfaitement adaptées à chaque situation et aux attentes de ses clients.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Commercial

Droit

Droit de l'environnement

Droit de l'urbanisme

Droit public

Environnement

Fonction publique

juriste

Marchés publics

Urbanisme

Urbanisme commercial