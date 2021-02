Michel TIOK HONG

Après de multiples expériences dans le monde de la télécommunication, j'ai effectué une reconversion professionnelle.



Je propose des cours de yoga et méditation en entreprise et en milieu associatif depuis une dizaine dannées,



et suis installé en tant que somatopathe à Montreuil-Le-Gast depuis 2013.



Séance individuelle sur rendez vous.



La somatopathie est une approche manuelle et énergétique, inspirée des travaux de Maurice-Raymond Poyet. Une séance permet le rétablissement du corps dans son équilibre global pour un bien être profond et durable.



Mes domaines de compétences:

- Accompagnement dans votre projet de bien être et vous aider au mieux dans le soulagement de vos problématiques

- Yoga postural, Méditation, Techniques respiratoires... pour une meilleure connaissance de soi.

- Logiciel embarqué, Gestion de projet, Gestion d'équipes.





Mes compétences :

Somatopathie

Yoga