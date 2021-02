Michel TOURRILHES

Formateur pour adultes diplômé avec expérience de pratique, ex-directeur de magasin (cadre dirigeant)

J’ai occupé les fonctions de Responsable de rayon jusqu’à Directeur de magasin où en tant que cadre dirigeant, je gérais 30 personnes et donc je maitrise les disciplines telles que marchandisage, mercatique, management, motivation, règlementation sociale, budgets, caisse, stocks, sécurité des biens et des personnes, frais généraux, démarque, formation interne, communication, TRE.

Je suis mobile.



Mes compétences :

Droit du travail collectif

Management de centre de profits

Techniques commerciales

Formation d'adultes

Synergie et émulation d'équipe

Fiable

Initiative et autonomie