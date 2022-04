Samia OULOUNIS

Mon cœur de métier est la formation et l'accompagnement à la valorisation des parcours de formation.



Familiarisée à accompagner divers publics, étudiants, professionnels, public en reconversion, mes compétences s'expriment sur deux axes principaux:



[*] conception et animation de modules en divers thématiques de formation - relation client, commerce et vente, marketing, communication. je suis habituée à l'alternance ou initiale ainsi qu'auprès des professionnels

[*] Coaching parcours professionnel et curriculum vitae , techniques de recherche d'emploi et d'entretien



Mes 2 valeurs ajoutées les plus manifestes sont l'adaptabilité et la pertinence des solutions. Conséquences directes de la richesse de mes fonctions et postes en temps partagé



Vous pouvez me contacter pour un poste ou vos besoins ponctuels de formation et d’accompagnement



Mes compétences :

Ingénierie de Formation, coordination, encadrement

Communication promotion et Prospection développeme

Animation formation

Formation Assurances personnes, volet social TNS

Commerce international, techniques et Marketing

BtoB, BtoC

Techniques de vente, négociation, prospection

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Développement personnel