Je m'appelle Michel Villatobas, et je suis professeur indépendant en Mathématiques et Physique/chimie spécialisé dans le soutien scolaire et les cours particuliers à domicile de la 6ème à la Terminale, diplômé d'un DEA en mathématiques et physique appliqués (Bac+5).



J'ai choisi de me consacrer exclusivement à ce mode d'enseignement afin d'accompagner l'élève (jeune ou adulte) dans les meilleures conditions de soutien ou de perfectionnement. Pour que les progrès soient concrets, la transmission des connaissances ainsi que le suivi et la mise en place des méthodes doivent s'effectuer dans un climat de confiance et de tranquillité.



Dans le cas d'un élève en difficulté, il est notamment primordial de comprendre ses blocages, afin qu'il puisse retrouver le plaisir dapprendre ainsi que développer la confiance en soi et lautonomie. Pour favoriser toutes les chances de réussite de l'élève, je m'engage à lui apporter un service de qualité, avec une pédagogie adaptée à ses besoins et à sa personnalité.



Je vous propose mes services sur Montpellier ainsi que sur les communes avoisinantes (Nord, Ouest et Sud principalement).



Pour plus de détails sur mon activité et pour mieux me connaître, je vous invite à consulter ce lien :

https://www.sosmath34.fr



Mes compétences :

Mathématiques

Sciences

Pédagogie

Méthodologie

Coaching scolaire

Algorithmie

Adaptabilité au besoin de l'élève

Etre à l'écoute