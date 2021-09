Micheline TUAL

Chargée d'affaires Bâtiment puis Directrice Commerciale depuis plusieurs années, mon parcours prends aujourd'hui une autre orientation............



L'important dans la vie est avant tout de réussir SA vie.......et j'ai fait ce choix..........



Mon travail .......du Coaching ......Former des commerciaux ... conseiller les Dirigeants d'Entreprises mais aussi les demandeurs d'emploi dans leurs recherches de postes ................

Mais SURTOUT DE L'ACTION; du TERRAIN...............et des RESULTATS



Mes expériences professionnelles m'ont apporté un bagage conséquent en matière de management d'entreprises

Mon but est de mettre cette richesse au service des jeunes créateurs ou des managers accomplis pour les rendre compétitifs sur leur marché, leur apporter des contacts , développer leurs ventes et surtout leur entreprise.............



Dans le monde des affaires actuel ou les plus forts résistent; il faut être vu si l'on veut travailler;

c'est une question de survie



On ne peut plus se contenter de l'approximation il faut être JUSTE; PRECIS ET EFFICACE



C'est ce que je vous apporte..............



Mes compétences :

Responsable

Humour

Commerciale

pragmatique

Dynamique