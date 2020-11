Michelle COURTEAU

Diplômée de lÉcole Camondo en 1985, j'ai exercé en tant quarchitecte d'intérieur et infographiste en agences puis en Free-lance sur Paris-Idf jusqu'en 2002, avec une expertise en informatique.

En 2002, nommée responsable du Partenariat entre la Cité de la Santé-Universcience et la FNAIR-Fédération Nationale de patients, je mets en place des projets de communication et sensibilisation destiné au grand public parallèlement à une activité reconnue pour l'amélioration des soins sur le territoire Français avec les institutions officielles.

Diplômée de Paris III en 2008, je conçois et mets en ligne la "Matech" aux Ateliers Jean Nouvel architectes. Je participe au projet de numérisation du fonds iconographique Hachette Philipacchi de 2009 à 2011. Depuis, je me consacre à un travail de photographie numérique sur les thèmes Art, Urbain, Architecture, publié sur Flickr.

https://www.flickr.com/photos/99001487@N04/

Participante à la publication du livre "The B-side of Architecture" par un collectif photographes international, Octobre 2020.

https://the-b-sides-of-architecture.com/about/

https://www.indiegogo.com/projects/the-b-side-of-architecture-the-book/x/24844973#/



Multi compétente et ouverte aux innovations, je suis en mesure de m'associer à une structure ou une équipe en processus de création. http://archinfocomm.pagesperso-orange.fr/



Compétences en Informatique:

Logiciels conception CaoDao|traitement de l'image|conception de sites internet|bureautique|réseaux sociaux

Suite Microsoft|Excel,Word,,PowerPoint

Suite LibreOffice 6.4

Microsoft Outlook|M.Thunderbird

Adobe Photoshop|Acrobate

Macromedia Dreamweaver

ImageReady CS

Autocad

Flickr