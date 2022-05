Mickael CAMY

Bonjour,



Ayant une formation initiale en Électrotechnique et Maintenance Industrielle, et 15 ans d'activité salarié, je suis actuellement en reconversion depuis Juin 2015. En effet, j'ai effectué une formation de Technicien Supérieur en Réseaux Informatiques et Télécommunications par lequel j'ai validé le niveau 3 (Bac+2), pour ensuite me former à la programmation informatique jusqu'au 1er Mars 2018 afin d’élargir mes connaissances.

Et enfin, je suis en poste chez Wiconnect á Alençon en qualité de Technicien en Systèmes et Réseaux Informatiques (CDI).



Mes compétences :

Dépannage informatique

Maintenance industrielle

Electrotechnique

Language SQL

Récupération de données

Microsoft SQL Server

VOIP sous Trixbox

Assistance utilisateurs

Migration de serveurs Physiques et virtuels

Supervision sous Centreon

Linux Redhat, Debian et Ubuntu

Microsoft office 97 à 2016

Windows server 2003 à 2016

Windows XP à 10

VMware ESX

Sauvegarde et restauration de données, images disq

Cisco Switches

Routeur Cisco

Réseau local virtuel

Hyper-V

Routage IP

Microsoft Outlook

Microsoft Access

LAN/WAN > VLAN

FTP

Ethernet

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Active Directory

Electronique de puissance

SQL

VMware

PPTP

OSPF (Open Shortest Path First)

Load Balancing, failover clustering

VPN (L2TP, PPTP, IPsec) , Firewalling ( ASA 500, A

Routage IP Cisco, HSRP, VRRP , Switch Cisco

DFS

CentOS

GPO

PHPmyAdmin, modèle MVC

HTML5, CSS3, Ajax, PHP,