Julien NIEPCERON

A la recherche d'un nouveau défis en tant que technicien CFAO pendant 10 ans, de nature dynamique et pragmatique, je sais madapter et trouver rapidement des solutions techniques face aux problèmes rencontrés. Je qualifierais ma curiosité et ma créativité comme mes moteurs de progrès. De plus, mon investissement professionnel me permet de pouvoir mener de front plusieurs projets techniques tout en absorbant une charge de travail importante. Soif dapprendre et dévoluer, mon implication totale et ma passion dans mon travail ont mené lusinage jusque dans ma vie privée.



Voici mes domaines de compétences :



Mécanique/Productique :

- Élaboration de gammes dusinage et érosion

- Etude et conception doutillage de fabrication

- Etude CFAO 3 axes (Worknc)

- Conception électrodes

- Validation et mise au point des programmes sur machine CN

- Modification programme heidenhain

- Métrologie (colonne de mesure, gestion des moyens de contrôle)



Conception:

- Etude CAO ( produits, moule injection plastique, moule silicone, moule emboutissage)

- Modélisation 3D et mise en plan

- Rédaction des dossiers techniques



Commerciale :

- Devis et achats (outils coupants)



Informatique :

- CAO: CREO

- FAO: Worknc

- GMAO: Mistermaint

- GPAO: CITRIX

- BUREAUTIQUE: Word, Excel, PowerPoint



