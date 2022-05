Mickaël CAPA

Passionné par le secteur du bâtiment, je suis diplômé d'un BTS Bâtiment et d'une licence Conducteur de Travaux en Maison Individuelle, formation que j'ai pu mettre en pratique durant une année auprès d'un constructeur de maison individuelle.



Actuellement au sein du Cabinet EUREXO, (GROUPE PRUNAY), j'occupe le poste d'expert IARD auprès des compagnies d’assurances.



Ce métier m'a amené à développer des compétences dans le domaine du droit des assurances et conventions d'assurances ainsi que dans le domaine juridique, et renforcer mais compétences en bâtiment.



Les relations avec les différents intervenants (assureurs, assuré, artisans, fabricant, fournisseurs.....) m'ont permis de comprendre et de m'adapter face à mes interlocuteurs dans le cadre de la gestion d'un dossier d'expertise.



Je suis quelqu'un de perfectionniste, curieux et en permanence à la recherche de nouvelles connaissances. Mon temps libre est partagé entre loisirs, vie de famille et bricolage.



Mes compétences :

Sketch up

AutoCAD

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

allplan

Microsoft Excel