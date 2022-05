Mickaël CARRÉ

Je suis actuellement en poste au sein du groupe DCNS et rattaché au Département Conception et Innovation (DCI). Je travaille dans le secteur des structures sous-marines. Le poste que j'occupe est ma première expérience professionnelle en tant qu'ingénieur Junior. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en conception mécanique, obtenu en Septembre 2013 à l'INSA de Lyon.



Ayant eu une formation qui m'a permis de développer des compétences scientifiques et techniques, ma principale motivation est d'évoluer dans une équipe dynamique où l'innovation, la conception et la recherche constituent les prérogatives de la société.



Mes compétences :

Métallurgie

Mécanique

Traitement de surface

Conception mécanique

Éléments finis

Dimensionnement Technique

Mécanique des fluides

Mécatronique

Usinage classique et à commande numérique

Thermodynamique