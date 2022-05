Mickael CARRERE

Bonjour, je m'appelle CARRERE Mickael, j'ai 20 ans, je sors de ma formation de BEP/BAC Professionnel de aménagement et finition du batiment. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, je suis quelqu'un de motivé, assidu, ponctuel, à l'écoute, je recherche toute sorte d'emploi, mais je donne ma priorité au emploi de peintre et plaquiste.



Mes compétences :

