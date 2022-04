Cyril CARRERES

J'aime lier une vision artistique "unique" de la communication visuelle à une vision commerciale et stratégique (étude de marché et conseils) afin d'optimiser le développement de vos projets, produits et services.



Nous développons des projets global de communication via notre expérience en multimédia.

Le tout en collaboration avec un réseau d'entreprises et de professionnels.



Mes compétences :

Monteur vidéo

3D

DAO

Illustrator

Designer

Dessinateur Projeteur

Web designer

Adobe Photoshop

PAO

Graphiste

Directeur artistique