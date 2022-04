Isabelle MARINESQUE

Expérimentée dans la mise en œuvre de projets tant sur le plan administratif que logistique, sur le suivi d’indicateurs ainsi que la production de bilans et de statistiques, j’ai développé de bonnes capacités d’adaptation professionnelle lors de mes différentes missions.



Assistante Qualité pendant 11 ans (formation QME promo 2000) puis assistante Chef de Projets d'un cadre de Direction pendant 5 ans dans le secteur de la Santé, j'ai plus que certainement acquis le nécessaire en terme de rigueur, de sérieux, d'esprit de synthèse et de méthodes.

A l'aise avec l'encadrement, les collègues de travail ainsi qu'avec le public, j'ai développé d'année en année et tout au long de mon parcours professionnel un véritable sens de la "relation client".



Après 16 années passées dans le domaine de la Santé, une année dans l'Enseignement Supérieur Scientifique et l'événementiel et une dernière expérience dans une SSII, mes envies professionnelles m'amènent à trouver un nouveau challenge en adéquation avec ma véritable vocation, les relations humaines.



Mes compétences :

Relations clients

Gestion de projet

Traitement statistique

Reporting

Assurance qualité

Organisation

Aisance relationelle

Adaptabilité

Rigueur