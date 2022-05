Mickaël CARVILLE

J'ai une bonne connaissance de l'entreprise pour avoir occupé différents postes dans les services qui la compose.



Ma formation et mes expériences professionnelles sont basés sur des connaissances manuelles et intellectuelles.



Travaillant en bureau d'études depuis plus de 20 ans, je connais les logiciels de dessins solidworks, soliddesigner, ME10, Autocad topsolid.Les logiciels de gestions Jade, Gael, ce gif et Bull. les recherches internet et les programmes microsoft office Word,Excel, Project, Powerpoint.



J'ai un trés bon niveau en anglais qui s'ajoute à mes connaissances techniques.De ce fait, j'apprécie les connexions que je peux établir avec les personnes issues d'autres horizons.



Je suis certifié Greenbelt et connais donc les outils lean six sigma.



Je met beaucoup de tenacité pour atteindre mes objectifs. J'aime la compétition, je suis motivé, rigoureux, soucieux d'évoluer et trés polyvalent.



A 45 ans, mes acquis sont déjà conséquents et mon potentiel encore important.



Je pense être disposé pour manager dès à présent.



Mes compétences :

Anglais

Anglais bon niveau

Développement produits

Greenbelt

Lean

Lean Six Sigma

ME10

Microsoft Project

Polyvalent

Serrurerie

Six Sigma

SolidWorks