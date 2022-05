Mickaël CHABERT

Passionné par la science et l'innovation, j’ai développé au cours des dernières années mes connaissances et mon expertise dans le domaine des matériaux et plus spécifiquement des matériaux polymères. Mes domaines de prédilection sont le recyclage et la revalorisation de ces matériaux, et la maîtrise du processus de formulation et de mise en œuvre de matériaux polymères aux propriétés innovantes. J’aime voir le résultat de mes travaux à travers l’identification de nouvelles applications et en amenant des réponses à des problématiques sociétales ou technologiques contemporaines.



Ayant très rapidement compris l’importance des leviers de financement de la recherche, pour les laboratoires publics, les entreprises et les startups, j’ai décidé de saisir l’opportunité qui m’était offerte d’approfondir mes connaissances en Banque et Finance au cours de cette dernière année.



Pluridisciplinaire et capable de m'adapter rapidement à tout nouvel environnement de travail ou équipe, mon objectif est de prendre du plaisir à découvrir et à relever de nouveaux défis. J’apprécie d’être un réel vecteur de dynamisme au sein de mon équipe et dans les relations partenaires/clients. Mon professionnalisme me conduit à consolider durablement, à travers le développement de ma propre expertise, les compétences de mon entreprise.



Si à la lecture de mon profil vous identifiez les qualités que vous aimez retrouver dans votre équipe, je reste convaincu qu'après avoir échangé ensemble nous arriverons à faire de notre future collaboration un succès partagé.



Mes compétences :

Caractérisation mécanique

Finance d'entreprise

Banque

Chimie des matériaux

Finance

Finance de marché

Analyse physico chimique des matériaux

Science des matériaux

Matériaux

Polymères

Plasturgie