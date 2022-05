Mickael CHAMPION

Durant ces 5 dernières années, j'ai cumulé 4 ans d’expériences professionnelles à travers deux grands groupes industriels internationaux, RENAULT SA et ALSTOM POWER.



J'ai travaillé sur différentes missions, tel que le développement de pièces de suspension, d'outils de travail, etc. qui m'ont permis d'acquérir de solides compétences et connaissances en ingénierie mécanique mais aussi générale.



De retour de Nouvelle-Zélande depuis juillet 2015, où j'ai passé un an à améliorer mon niveau de communication en anglais, j'ai intégré la société Somex SA en tant qu'ingénieur d'affaires dans la production d'unités d'usinage et de machines spéciales.



Mes compétences :

Logiciel Catia V5

Logiciel AutoCad

Logiciel HyperMesh (Elements Finis)

Logiciel NX Nastran (Elements Finis)

Logiciel SolidWorks

Abaqus