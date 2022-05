Mickael CHAPRON

Société de visite général périodique des équipements de levages et épreuve de charge des équipements de levage , pont élévateur de garages.



Un appareil de levage est un équipement ou une installation dont la fonction de base consiste à soulever ou descendre une charge.



Notre société et nos techniciens sont formés et ne réalisent que ce type d’ intervention. ceci nous permet d’ être très réactif sur les délais de réalisation des épreuves.



En plus d’installer votre pont élévateur, nous nous chargeons de la maintenance, vérification suivant l’arrêté du 1er mars 2004 et l’entretien.



Travailler au quotidien avec un pont élévateur en fait oublier le danger que cela comporte au quotidien. MC Levage vous rappellera les risques, les méthodes de levage sécuritaire ainsi que l’entretien préventif reliés à l’utilisation des ponts élévateurs.



