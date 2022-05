Mickael CHOISI

Présent dans le domaine du numérique depuis maintenant plus de 5 ans, je suis à même de prendre en charge les différents aspects de la communication numérique. Je suis plus particulièrement intéressé par la rédaction et le champ des possibles qu’elle embrasse, qu’elle participe à l’animation d’un site, qu’elle soit d’ordre marketing ou institutionnelle. Je suis actuellement à la recherche de nouveaux défis, de nouveaux domaines dans lesquels m’exercer et apporter mon regard.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Rédacteur

Community management

Web

HTML

Internet

CSS

Gestion de projet

Marketing

Musique

Journalisme