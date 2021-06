Mickael CHORIER

- Fort de plus de 20 années dexpériences dans différentes industries, dont 7 années dapprentissage par cursus dalternance.

- Je me définis comme une personne accessible et ouverte particulièrement dynamique.

- Mon goût prononcé pour le terrain nourrit continuellement mon appétit dapprendre et de partager tant sur le plan technique et humain.

- Si je devais définir mes aptitudes en quelques mots :

savoir faire & autonomie / Innover & progresser / Equipe & Collectif / Sens du résultat.



Mes compétences :

Pro engineer

Minitab

Lean manufacturing

AutoCAD

Industrialisation

Conception mécanique - Outillages

Implantation industrielle

SolidWorks

Usinage CN

Sap

Microsoft Office

6 sigma