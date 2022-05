Mickaël CIBOIS

Actuellement Consultant Senior chez Colombus Consulting, à travers mes différentes expériences, j'ai pu développer des compétences en lancement d'offres, digitalisation des usages, organisation, gestion de projets ainsi que sur des sujets de relation client.



Diplômé de Grenoble École Management, j'ai pu également développer des compétences dans la mise en place d’innovations, dans la modélisation de processus et procédures métiers et dans l'encadrement d'équipe, mais également des compétences fonctionnelles en achats, contrôle de gestion, marketing et en gestion de la relation client.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Word

Powerpoint

SAGE CRM

Vente

B to B

Marketing

Analyse de marché

Web 2.0

NTIC

Gestion de projet

Conduite du changement

Business Process Management

Analyse des besoins

Stratégie digitale

Gestion de la relation client