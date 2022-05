Mickael COHEN

BakerCorp, société du groupe United Rental SAS, est le pionnier et le chef de file en matière de fournitures de solutions intégrées pour vos liquides.

Leader aux États-Unis et en fort développement en Europe, il est le spécialiste de la location courte ou longue durée de Tanks de 70m3 (70 000 litres), Pompes ATEX et Systèmes de Filtration pour la gestion de liquides (déchets ou liquides purs) sur sites.



Nos équipements sont souvent utilisés pour gérer des déchets liquides lors d’opérations de nettoyage de bacs et de cuves ou pendant les arrêts d’unités de pétrochimie avant évacuation ou traitement des déchets.



Nos solutions sont parfaitement adaptées aux situations d'urgence, travaux d'arrêt ou de maintenance, opérations de nettoyage, au stockage temporaire de produits ou eaux usées et bien d'autres situations.



