Mickaël COHEN

Jeune diplômé spécialisé dans la gestion de projet avec une formation majeure dans le domaine de l'économie, le management et le commerce. J'ai acquis durant mon cursus un nombres de connaissances et compétences transverses par les divers postes occupés dans des milieux hétérogènes.



Mon cursus multi-tâches est une force qui me permet aujourd’hui d'appuyer ma capacité d'adaptation et apporter aux entreprises une vision à la fois globalisé et technique tirés d’expériences pluridisciplinaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille stratégique

Management opérationnel

Business Models

Gestion de l'information

Analyse de données

Études quantitatives

Étude de marché

Études qualitatives

Microsoft Office

Adobe Creative Suite