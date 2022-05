Mickaël COHEN SOLAL

Ingénieur en Conception de Systèmes Embarqués et temps réel Industriels. Je développe des cartes électroniques, programme des firmware sur cible embarquée (type micro-contrôleur, DSP, FPGA et autres types de processeurs).



J'ai des connaissances larges en ingénierie logicielle et ses applications, en réseaux embarqués (CAN, CANOpen, Modbus...). La gestion de la configuration et versions logicielles (SVN ClearCase...), la qualité logicielle dans son ensemble, le management de projet, font partie intégrante de ma méthode de travail.



Ce large panel de compétences acquises au cours de mes différentes expériences, m'a permis de mener à bien tous les types de projets industriels auxquels j'ai été confronté jusqu'à ce jour.



Mes compétences :

Assembleur

CAN

CANopen

Conception

Conception systèmes

DSP

Electronique

FPGA

Langage C

Langage C#

Langage C++

Management

Microcontroleur

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Pilotage

Pilotage fournisseurs

Programmation

Protocole

SVN

Systèmes Embarqués

Systèmes embarqués temps réel

VHDL

C