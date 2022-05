Mickael COMBASSON

Diplômé en tant qu'ingénieur QSE, je suis ponctuel, rigoureux, j'ai le goût pour le relationnel et aime travailler en équipe. Je suis curieux, j'aime apprendre et parfaire mes connaissances. A savoir que dans mon travail j'ai le goût de l'effort et je recherche la réussite. J'ai le sens de la communication, aime échanger, innover et moderniser les outils de communication relatifs à la sécurité et l’environnement, pour ce faire je maîtrise les outils informatiques de gestion.

Etant de nature autonome et ayant le sens de l’organisation, je mets tout en œuvre pour ne jamais perdre de vue mes objectifs.



Mes compétences :

Relationnel

Analyse de risque

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Audit interne

Sécurité au travail

Environnement

Gestion de la qualité

Norme ISO 14001

Force de proposition