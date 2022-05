Mickael CORMERAIS

Depuis toujours fasciné par la technologie, c'est naturellement que je me suis orienté vers l'automobile.

Mon cursus de formation et professionnel m'a permis d'acquérir des compétences importantes :

- en simulation en moteur, thermodynamique et mécanique des fluides (CFD, GTPower, Amesim, Matlab/simulink, base en abaqus)

- en expérimentation et banc d'essais : banc turbocompresseurs, banc moteur, un labo hydraulique complet (1 000 000 euros d'investissement, 3 banc d'endurance, 5 bancs fonctionnels)



Depuis 4 ans, je me focalise sur le thermomanagement des moteurs à combustion interne que ce soit pour les circuits de refroidissement, d'huile, d'admission et d'échappeement. Ce nouveau challenge m'a permis de devenir l'expert MANN+HUMMEL monde dans ce domaine et d'être l'intercoluteur principal avec les constructeurs et nos partenaires (centre de recherche, laboratoire, ecoles et universités...)



Mes compétences :

Simulation moteur (GTPower, Amesim)

Simulation numérique (Matlab/simulink)

Conception / utilisation banc essais

Conception fonctionnelle mécanique

Thermomanagement

Instrumentation supervision et contrôle

Thermodynamique / Thermique (essais/simulations)

Moteur à combustion interne

Mécanique des fluides (CFD FLuent)

Mécatronique

Gestion relation client