Mickaël CORRE

Passionné d’informatique et autodidacte dans la création web depuis tout jeune, j’ai su surmonter avec beaucoup de patience et de travail, les obstacles que j’ai rencontrés et j’ai beaucoup appris de mes erreurs. Je suis parvenu à atteindre mon premier objectif en devenant un travailleur indépendant qualifié dans le monde du web. Aujourd’hui, encore, je continue à accroitre mes connaissances pour permettre à mes clients d’avoir des solutions efficaces et adaptées à l’évolution de l’internet.



Je suis parvenu à instaurer une totale confiance entre mes clients et moi-même, ce qui me permet d’avoir une large manœuvre de création avec un minimum de contrainte.



Mon entreprise est fondée sur mes principes et mes idées sur le Webmastering. Je propose des services innovantes et je m’entoure de gens qui me feront avancer ou qui veulent y participer.



Mes compétences :

Webmaster

Programmeur

Développeur

Internet

Freelance