Mickael COSSON

Diplômé de l’école Polytech’Nantes dans le domaine des sciences des matériaux option assemblage soudage, j’ai suivi la formation IWE (International Welding Engineer) dont j’ai validé le diplôme début octobre 2010.



Tout au long de ma scolarité j’ai suivi des études en mécanique, fabrication, conception, matériaux, soudage qui m’ont permis d’avoir de très bonnes bases en tout ce qui concerne les sciences de l’ingénieur. De plus au cours de mon projet de fin d’étude j’ai pu occuper le poste de responsable technique et qualité sur la construction navale. Depuis 6 ans j'occupe le poste de coordinateur en soudage et ingénieur chargé d'affaire ce qui m'a permis d'augmenter mes compétences dans plusieurs domaines avec la gestion de projet complexe.



Je suis quelqu'un de dynamique, motivé, curieux, organisé, rigoureux, autonome et je sais m’investir à fond dans un projet pour la bonne réalisation de celui-ci.



Mes compétences :

matériaux

Soudage

Soudeur

Soudure

Qualité

Management

Ingénierie

Gestion de projet