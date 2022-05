Mickael COUDERC

Au cours de ma formation académique, j'ai eu l'opportunité d'effectuer deux stages de 6 mois chez PricewaterhouseCoopers. Au cours De cette année d'expérience professionnelle, j'ai pu effectuer des travaux comptables au sein de structures très différentes : secteur public avec les comptes de l'Etat, l'industrie avec Fenwick et l'hôtellerie avec e groupe Louvre Hotels. Ces projets m'ont permis de développer mes compétences techniques (comptables et fiscales) et bureautiques (maîtrise d'Excel et de Word). Cela m'a permis de compléter mon expérience acquise lors de mes précédents stages notamment chez Renault en tant que contrôleur de gestion.

De plus, mes nombreuses activités associatives me permettent d'avoir une ouverture d'esprit (projets avec les handicapés et les enfants en difficulté sociale), de perfectionner mes compétences de commercial (recherche de sponsor pour différents projets, responsable du pôle audit/finance pour le forum de l'ISC Paris avec un résultat de 13 entreprises du secteur présentes).

Mon stage en tant que comptable au Canada me permet d'approfondir tout ces aspects (découverte d'une nouvelle culture, apprentissage des US GAAP et du droit canadien.

Aujourd'hui, je recherche une nouvelle expérience en comptabilité à compter du 13 Décembre 2010.



Mes compétences :

Audit

COMMERCE

Commissaire aux comptes

Comptabilité

Contrôle de gestion

Cyclisme

Expertise comptable

Finance

Microsoft Word - Excel

