Bonjour à toutes et à tous,



Je m'appelle Mickael Coursin.Après quelques années chez Décathlon sur un poste de Responsable Univers, me voici arrivé chez Leroy Merlin sur un poste de Chef de Secteur pour la région Paris Est depuis Juillet 2008 et tout se passe pour le mieux pour moi.



Ci dessous, voici mon petit parcours d'étudiant qui n'est pas si loin que ça finalement...



Mon parcours pédagogique est particulièrement rythmé par des expériences associatives, sportives et purement scolaires.



Ce parcours commence donc après l'obtention du Bac avec l'entrée dans un I.U.T en vue d'obtenir un D.U.T. en Génie Télécommunications et Réseaux en Formation Apprentissage dans l'entreprise France Telecom. Ne voulant pas m'arrêter là, j'ai passé des concours afin d'intégrer l'Ecole Supérieure de Commerce Et de Management Tours Poitiers qui affichait des valeurs en accord avec mes convictions.Cette formation m'a permis de compléter ma formation technique par un bagage commercial fort et concret puisque j'ai terminé ma formation par un apprentissage de 18 mois chez Décathlon en tant que Responsable Univers (responsable rayon/secteur dans la grande distribution).

En parallèle à ma formation en école supérieure de commerce, je me suis investi dans trois associations différentes:

- J'ai été responsable de projet dans le cadre d'une association photo/vidéo durant un an appelée Imag'In.

- J'ai été membre du bureau des étudiants Oxygen pendant un an.

- Enfin j'ai été entraineur de l'équipe de volley de l'ESC Tours Poitiers (Equipe Sénior) pendant un an.

Cette dernière expérience m'a valu l'obtention du Certificat de Compétence Junior en Management Sportif récemment créé par l'ESCEM.



Mes centres d'intérêt sont divers et variés mais tournent plus particulièrement autour du sport et de l'informatique.

Sportif curieux, je suis passé par diverses activités avant de me mettre au volley Ball (TVB oblige) depuis 4 ans.





A très bientôt



Mickael Coursin



Mes compétences :

Vente

Management