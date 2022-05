De formation ingénieur dans le domaine spatial - Compétences en propulsion spatiale, orbitographie/mécanique spatiale, conception mécanique, aérodynamique et développement informatique.

Fort intérêt pour la conquête spatiale, les projets de vols suborbitaux et la conception de mini-fusées.



Mes compétences :

Propulsion spatiale

CATIA V5

Aérodynamique

Langage c

Conception mécanique

Mécanique spatiale

Matlab