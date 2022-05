Mickael DANTAS

Management

 Management à distance d’une équipe répartie sur des sites à Nantes, Le Mans et Lille.

 Management transverse d’équipes et gestion de sous-traitant internationaux

  Gestion de projets, MOE, maintenance et pilotage budgétaire

Relations clients

 Réponse aux appels d’offres, soutenance commerciale

 Gestion de la relation clients grands comptes (Bouygues Telecom, Orange)

 Traitement d’un Partenariat Public Privé pour le déploiement du GSM-Rail pour RFF

Technique

 Conduite de travaux d'infrastructure (bâtiment, génie civil, électricité…)

 Expertise Telecom dans le déploiement et le cœur du réseau

Gestion

 Etablissement du budget, suivi financier, gestion du Cash-flow agence

Qualité

 Refonte du système de management qualité de l’entreprise

 Audits qualité et sécurité interne