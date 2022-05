Mickaël DE KERCADIO

Né face au Golfe du Morbihan...



Depuis toujours Fasciné par les carènes de voiliers et les ailes d'avions,

C'est par passion que je modélise et dessine des projets personnels qui me tiennent à coeur.

Travailler les matériaux, les tester, mieux les connaitre est un Loisir de tous les jours dès lors que je suis à l'atelier

Jeune, poncer, mastiquer, peindre et finir les vieux grément en bois était un privilège.

Etant manuel, je pousse la finition dans ses plus petits détails quand cela est possible.

J'aime le travail bien fait, que ça brille.

créer le futur est ce qui me plait, l'innovation ne se compte pas en temps passé...



Mes compétences :

Aérodynamique

Composites

Design

Hydrodynamique

Innovation

maquette

Maquettiste

matériaux

Matériaux composites

Modélisme

Prototype

Rough

Voile

Maquettage

Gestion de la production

CAO

SolidWorks