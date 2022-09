Fabrice LANDOIS

100% à distance et 100% online



Décrypter et influencer les tendances pour développer le patrimoine humain de l'entreprise dans un environnement responsable (R.S.E).

Définir le positionnement marketing stratégique et la stratégie RH de l'entreprise.

Positionner l'efficience des collaborateurs comme un avantage concurrentiel et le management comme un savoir faire différenciateur.



Champs d’intervention :

- Consultant / formateur / enseignant en recrutement innovant et web-marketing RH.

- Consultant / formateur / enseignant en valorisation et management du "patrimoine humaine" dans le cadre d'une approche globale et d'une analyse stratégique.

- Conférencier et web-conférencier sur l'utilisation des médias sociaux pour le développement du patrimoine humain de l'entreprise et de la gestion des carrières.

- Créateur et animateur des AperoRH de Brest et QuimperArray



Objectifs sur les médias sociaux:

- provoquer des opportunités professionnelles et business

- Être en veille, percevoir, analyser, innover, organiser et partager l’information et le savoir dans le champ des ressources humaines, du marketing RH, des médias sociaux, de l’entreprise collaborative, ...



Mes compétences :

Marketing internet

Recrutement 2.0

Marketing stratégique

Réseaux sociaux

Web 2.0

Personal branding

GPEC

Gestion de carrières et projets professionnel

Marque employeur

Culture digitale et entreprise

Marketing RH

Linkedin

Viadeo

Conseil RH

Facebook

Formation RH

Direction générale

Ressources humaines

Marketing

Conseil

Digitalisation interne des Entreprises

Animation de groupes

Team building

Gestion de projet