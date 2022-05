Mickael DE SOUSA

Associé gérant de Gomes International , société spécialisée en transport routier de marchandises industrielles ou sous température dirigée. Je dirige l'équipe d'exploitation ainsi que le personnel roulant à travers l'Europe.

Gomes International propose un service de transport en régional, national et international(complet ou partiel) depuis 1996.

Ligne régulière entre Lyon et ¨Paris ainsi que entre la France, le Royaume Uni, l'Espagne et le Portugal. Transport à la demande sur toute la France et l'Europe.

Spécialiste du transport de marchandise a forte valeur ajouté et du "just in time".



Mes compétences :

EXPLOITATION TRANSPORT

Affrètement de lots

Entretien poids louds

Informatique