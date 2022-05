Mickaël DEFFEUILLIER

Issue d’une formation axée sur la thermique de l’habitat, je me suis orienté dans le domaine de l’industrie et des process. Les stages effectués pendant sa formation m'ont permis de dégager une préférence pour la R&D dans le domaine de la mécanique des fluides et des transferts thermiques.

Après plusieurs projets réalisés en partenariat avec le laboratoire FEMTO-ST, j'ai pu découvrir les moteurs à apport de chaleur externe de type Ericsson.

En mars 2015, je rejoins ASSYSTEM EOS en intégrant l’équipe R&D du projet ENERGINE. Mon travail consiste à étudier expérimentalement l’écoulement d’air au sein d’une culasse à géométrie variable ainsi qu’autour d’une soupape afin de l'optimiser.



Depuis novembre 2015, je travail dans le bureau d'ingénierie en thermique et physique du bâtiment EQUADA SA en tant que chef de projet CVCS.



Mes compétences :

Autocad

Perrenoud

Comsol Multiphysics

Ansys Fluent

Labview

Microsoft Office

Thermique

SolidWorks

Banc de tests

Métrologie

Mécanique des fluides