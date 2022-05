Mickael DELALANDE

Administration des solutions PI3C : Windchill PDMLink et ProjectLink de l’éditeur PTC, installation, paramétrage et administration de l’application.

Déploiement des solutions sur environnement Windows 2003 Server, Windows 2008 Server et Oracle.

Installation et pramétrage d’un serveur de fichiers sur Windows server 2008 (environnement VMWare)

Administration de la plateforme windchill éducation de PTC au niveau européen.

Administration, dimensionnement et mise en oeuvre des plateformes dédiées (Oger International, Sogeclair Aerospace, Prodentic, Symphony …)

Pilotage et Mise en œuvre de plateaux collaboratifs : analyse, modélisation des processus métiers, tests, formation, assistance, accompagnement et suivi de projet pilote.

Secteurs d’activité : aéronautique (Société Aerolean, Axon Cable), fonderie (Groupement de fondeurs Ardennes), BTP (Oger international), Biocarburant (PROCETHOL 2G)





Mes compétences :

Pdmlink

Windchill

PLM