Jean-François DUBOIS

Je suis aujourd'hui responsable du suivi des projets chez VPC Conseil à Cavaillon.



Après 13 ans passés dans l’industrie (emballage alimantaire en verre) où j’ai occupé différentes fonctions techniques, bureau d'études pour la partie conception outillages, modèles et nouveaux produits dans les services direction technique et direction commerciale. CAO 3D surfacique et volumique. J'ai oeuvré également sur des édudes d'amélioration et d'optimisation de changements de fabrication.

J’ai rejoint et participé à la mise en place de Pi3C (Plate-forme d’Ingénierie Collaborative de Cités en Champagne) de 2004 à 2010.

Depuis février 2010, je participe à la coordination des projets de la société VPC Conseil, société de services informatiques à destination des villages vacances et résidences hôtelières.



Mes compétences :

Project management

Travail collaboratif

Management

Gestion de la relation client