Karine CRESPO

Actuellement contrôleur de gestion dans une mutuelle sur Valence, je remplace une personne en congés maternité et au vue de la reprise future de cette dernière je suis à la recherche d'un nouveau poste vers la région Drômoise.



J'ai pu acquérir de solides compétences professionnelles dans le domaine du contrôle de gestion et acquérir une capacité d'adaptation à mon environnement de travail. J'ai su développer mes capacités pour travailler en équipe, mes méthodes d'organisation afin d'optimiser mon temps de travail et d'aborder avec rigueur mes tâches quotidiennes.



Je suis autonome, discrète au vue des données confidentielles détenues et j'ai l'esprit d'analyse. Je suis une personne déterminée qui ne baisse pas les bras devant les obstacles et désireuse de nouveaux challenges pour m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Excel

Access

Word

Divalto ERP

GANTT Project

Power point

Revis Audit

SAP BI4

Audit

System GARANT

SAP

