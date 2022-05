Mickaël DELEGLISE

Après un DESS Réseaux Câblés et Communications, je suis intervenu en qualité d'Ingénieur de Production dans le domaine de l'Automobile (www.brampton-renold.com), avant d'intégrer la société GIST pour laquelle je suis intervenu comme Responsable Méthodes Essais puis Responsable Intégration dans le domaine de l'Aéronautique (www.messier-bugatti.frArray)



Depuis Juillet 2007 au sein de la société IER (www.ier.fr), leader mondial des terminaux d'impression et des lectures pour le traitement des passagers et bagages des compagnies aériennes, aéroports et sociétés de chemin de fer, j'interviens en tant que Responsable Méthodes Industrialisation et Responsable Atelier de Production Bornes Libre Service / Autopartage Electrique du site de production de BESANCON, après un passage au niveau du siège de SURESNES en tant qu'Ingénieur Validation et Qualité Projet auprès de sociétés telles que la SNCF, SITA, RESA, ARINC, La Poste, Aéroport de Paris, ...